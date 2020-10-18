Футболист «Тамбова» посвятил гол армянским военным в Нагорном Карабахе

Форвард «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, кому посвятил забитый мяч в ворота волгоградского «Ротора» (2:0) в матче 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24. Мяч Карапетяна, забитый на 57-й минуте игры, стал победным для тамбовчан.

«Свой гол в сегодняшнем матче за «Тамбов» я посвящаю всем моим братьям в Армении. Тем, кто сейчас сражается за свою родину в сложившейся ситуации. Братья мои — это маленькая попытка сделать вам приятное. Желаю вам отличной службы. Вы все герои. Вся Армения гордится вами», — сказал Карапетян.

После 11-туров РПЛ «Тамбов» набрал 11 очков и расположился на 12 месте.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.