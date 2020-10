Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира ATP 250, проходившего в Кельне, сообщает Twitter Tennis TV.

Седьмая ракетка мира в финале в двух сетах обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссим, который занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча длилась один час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Зверева.

Этот титул стал 12-м в карьере 23-летнего немца.

