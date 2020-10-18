Месси и Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира

Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира, которую составил портал Transfermarkt.

Стоит отметить, что в линию нападения попали Неймар из французского «ПСЖ» (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн).



Аргентинец оценивается в €100 млн, а португалец — в €60 млн.



Ранее Роналду обратился к фанатам на русском языке .