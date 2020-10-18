Месси и Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира
Андрей Черников
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Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошли в сборную самых дорогих игроков мира, которую составил портал Transfermarkt.
Стоит отметить, что в линию нападения попали Неймар из французского «ПСЖ» (€180 млн) и его одноклубник Килиан Мбаппе (€128 млн).
Аргентинец оценивается в €100 млн, а португалец — в €60 млн.
Ранее Роналду обратился к фанатам на русском языке .
Nach den Marktwert-Updates – das ist die neue wertvolltste Elf der Welt! Wer fehlt? #TMMarktwerte pic.twitter.com/AXc7gM3NXg— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 18, 2020