Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев оценил свои шансы поиграть в Европе, передает пресс-служба «армейцев».

«Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. Мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе», — сказал Кучаев.

Также игрок отметил, что он учит английский язык.

«Мне интересно выучить английский, это нужно хотя бы для того, чтобы понимать большинство людей на земле», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что на матче ЦСКА и «Динамо» ожидается аншлаг.