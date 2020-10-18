Глушаков высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака»
Андрей Черников
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Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об оскорблениях в свой адрес со стороны фанатов московского «Спартака», передает «СЭ».
Напомним, хавбек выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год.
«Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против меня. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать», — сказал Глушаков.
Игрок отметил, что активисты фан-движения настраивают молодых ребят против него.
Ранее Глушаков подверг критике фанатов «Спартака».