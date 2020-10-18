Глушаков высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака»

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об оскорблениях в свой адрес со стороны фанатов московского «Спартака», передает «СЭ».

Напомним, хавбек выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год.

«Не надо болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков настраивать против меня. Я бился за клуб, за коллектив, за ребят. За команду. Мне нечего скрывать», — сказал Глушаков.

Игрок отметил, что активисты фан-движения настраивают молодых ребят против него.



Ранее Глушаков подверг критике фанатов «Спартака».