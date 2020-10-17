«Спартак» показал первый день Мозеса в Москве

«Спартак» показал первый день новичка команды Виктора Мозеса в Москве.

Напомним, футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды до конца сезона-2020/21. У столичного клуба есть право приоритетного выкупа хавбека.

«Москва — красивый город. Прилетев, я понял, насколько это классное место. С нетерпением жду, когда сыграю здесь. Болельщики находятся близко к полю, все как в Англии», — передает слова Мозеса пресс-служба клуба.



Права на нигерийца принадлежат лондонскому «Челси».

Ранее «Спартак» показал видео ночной тренировки Мозеса.