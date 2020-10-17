Джикия и Урунов не помогут «Спартаку» в игре с «Химками»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о потерях в составе перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, из-за травмы приводящей мышцы бедра команде не сможет помочь узбекский полузащитник Остон Урунов.

Также немецкий специалист заявил, что на карантине продолжает пребывать капитан Георгий Джикия.

Стартовый свисток матча «Химки» — «Спартак» прозвучит 17 октября в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что новичок московского «Спартака» Виктор Мозес провел дебютную тренировку в новом клубе.