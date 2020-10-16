Черчесов высказался о возможной натурализации Жиго

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможной натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго, передает Sport24.

«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело. Я никогда не просил игроков оформить паспорт. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу», — сказал Черчесов.

Напомним, француз выступает за «Спартак» с 2018 года.

Ранее Черчесов рассказал о своем отношении к Западу.