Экс-чемпион UFC пообещал научить Чимаева скромности
Андрей Черников
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Американский боец MMA Крис Вайдман заявил, что готов подраться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Этого Чимаева надо научить скромности. С удовольствием бы этим занялся. В январе», — написал Вайдман в Twitter.
Напомним, Вайдман является экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Бой шведа должен возглавить декабрьский турнир UFC, но ему не могут подобрать соперника.
Ранее Джастин Гэтжи вылетел на бой с Хабибом Нурмагомедовым.
This guy Chimeav needs some humbling would love to do that. January I'm in! @ufc make this happen.— Chris Weidman (@chrisweidman) October 16, 2020