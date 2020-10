Экс-чемпион UFC пообещал научить Чимаева скромности

Американский боец MMA Крис Вайдман заявил, что готов подраться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Этого Чимаева надо научить скромности. С удовольствием бы этим занялся. В январе», — написал Вайдман в Twitter.



Напомним, Вайдман является экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой шведа должен возглавить декабрьский турнир UFC, но ему не могут подобрать соперника.

Ранее Джастин Гэтжи вылетел на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

This guy Chimeav needs some humbling would love to do that. January I'm in! @ufc make this happen.