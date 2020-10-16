Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на критику министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, который обвинил португальца в нарушении правил карантина.

Напомним, футболист сдал положительный тест, когда находился в расположении национальной сборной.

«Мой перелет из Португалии в Турин? Я все делал с разрешения. Один джентльмен, имя которого я называть не буду, утверждает, что я не следовал протоколу, но это неправда», — передает слова Роналду журналист Николо Скира в Twitter.



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