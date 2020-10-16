Чемпионы Европы снялись с Кубка России по фигурному катанию из-за коронавируса

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сообщается, что накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат.

Напомним, что третий этап Кубка России пройдет в Сочи.

Ранее Плющенко высказался о судействе на Кубке России по фигурному катанию.