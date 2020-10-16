УЕФА может отобрать у России матчи Евро-2020

УЕФА рассматривает изменение формата чемпионата Европы 2020 года, сообщает The Sun. Из-за пандемии коронавируса организация может сократить список городов, которые будут принимать матчи европейского первенства.

При худшем сценарии турнир может пройти в одной стране с использованием четырех стадионов. Цель возможных изменений — сокращение количества поездок на фоне пандемии.

Вероятно, что одними из первых городов, которых коснется сокращение, будут Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург.

Напомним, что Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА Эджуке хочет в этом сезоне выиграть Лигу Европы.