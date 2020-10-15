Заболевший COVID-19 Роналду поддержал сборную Португалии

Нападающий Криштиану Роналду, который несколько дней назад заразился коронавирусной инфекцией, поддержал сборную Португалии.

Из-за заболевания футболист вынужден был пропустить матч со сборной Швеции, который состоялся в рамках Лиги наций и завершился победой португальской команды со счетом 3:0.

«Ощущения, словно я там. Вперед, парни, вперед, Португалия!» — написал форвард под публикацией в Instagram.

Ранее сообщалось, что сестра Роналду высказалась о коронавирусе брата.