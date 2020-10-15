Черчесов не считает ничью с Венгрией «осложнением жизни»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о результате матча с Венгрией в рамках Лиги наций, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась нулевой ничьей. Подопечные Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов.

«Почему осложнили? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба. Может, к следующему сбору у нас будут все здоровы, у них будет кто-то болеть. Жаль, что мы не выиграли, но есть и плюсы», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые потеряла очки в матчах с Венгрией.