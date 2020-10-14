Хабиб рассказал об эмоциях от первых тренировок без отца
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях от первых тренировок без отца, передает Yahoo Sports.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.
«Это было сложно — начинать свою подготовку, оставаясь у себя в селе, занимаясь дважды в день. Иногда я не понимал, чем вообще занимаюсь. Даже сейчас я все еще думаю об отце», — сказал Хабиб.
Ранее тренер Хабиба назвал условие реванша с Конором Макгрегором.