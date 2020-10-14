Хабиб рассказал об эмоциях от первых тренировок без отца

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об эмоциях от первых тренировок без отца, передает Yahoo Sports.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.

«Это было сложно — начинать свою подготовку, оставаясь у себя в селе, занимаясь дважды в день. Иногда я не понимал, чем вообще занимаюсь. Даже сейчас я все еще думаю об отце», — сказал Хабиб.

Ранее тренер Хабиба назвал условие реванша с Конором Макгрегором.