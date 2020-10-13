Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей РПЛ с 15-го по 19-й туры. Матч лидирующих после десяти туров в чемпионате петербургского «Зенита» и московского «Спартака» запланирован на 16 декабря.

Напомним, что в матче 10 тура РПЛ «Спартак» в Москве принимал «Зенит». Встреча завершилась вничью – 1:1. После встречи Роспотребнадзор отправил в суд материалы дела о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена». Красно-белым грозило приостановление деятельности до 90 суток. Однако,

Ранее сообщалось, что «Спартак» признан виновным по делу о нарушениях санитарных норм.