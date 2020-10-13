Этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдет без зрителей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что третий этап Кубка страны в Сочи пройдет без зрителей.

«Зрители на турнир допускаться не будут», — цитирует Когана ТАСС.

Соревнования в Сочи пройдут с 23 по 27 октября на тренировочном катке возле арены «Айсберг».

Ранее сообщалось, что на арене «Мегаспорте», где прошел второй этап Кубка России, выявили нарушения мер профилактики коронавируса.