Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после задержания брата

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась мнением о протестах в Белоруссии.

Ранее стало известно, что брат экс-спортсменки Никита Домрачев был задержан 12 октября минскими силовиками.

Домрачева считает, что для разрешения конфликта бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, а с другой стороны — увольнять и арестовывать людей на улицах.

«Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку», — написала Домрачева в Facebook.

Олимпийская чемпионка заявила, что пока не видит, как может помочь своей стране для решения проблем.

«А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными», — отметила Домрачева.

Ранее брат экс-биатлонистки порассуждал о том, что его сестра не сделала публичных заявлений по данному инциденту.