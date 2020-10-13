Избитый силовиками брат Домрачевой: не берусь осуждать сестру
Избитый силовиками Никита Домрачев, брат белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, порассуждал о том, что его сестра не сделала публичных заявлений по данному инциденту, передает Tribuna.
Напомним, Домрачев рассказал, что он ехал на велосипеде к матери, когда его схватили силовики.
Никита отметил, что Дарья находится в Китае, а там блокируют социальные сети.
«Ну а насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого — говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать», — сказал Домрачев.
В августе после выборов президента страны Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга, за что ее осудили пользователи сети.
Ранее Instagram удалил запись Надежды Скардино с критикой белорусских силовиков.