Черчесов объяснил гол Миранчука желанием уехать в Европу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил состояние полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука в поединке против национальной команды Турции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Его слова передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его мнению, 24-летний футболист своей игрой демонстрирует явное желание отправиться в европейский чемпионат вслед за своим братом, Алексеем Миранчуком, который в нынешнее трансферное окно пополнил состав «Аталанты».

Напомним, что Антон Миранчук стал автором единственного гола в ворота турецкой команды, который принес ничью.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук признан лучшим игроком матча Лиги наций между сборными России и Турции.