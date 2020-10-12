Вратарь Шунин остался недоволен ничьей против Турции

Голкипер национальной сборной России Антон Шунин в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился мнением о матче против сборной Турции в рамках Лиги наций.

По его словам, во втором тайме накопилась усталость, из-за чего гости смогли нарастить давление и забить мяч.

Также Шунин заявил, что остался недоволен ничьей и отметил, что не предъявлял претензии за допущенные моменты у своих ворот.

Напомним, что следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против сборной Венгрии 14 октября.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук поделился эмоциями от игры против сборной Турции в Лиге наций.