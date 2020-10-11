Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о музыкальных вкусах пьяных россиян.

«Группа «Руки Вверх!» отличается от других тем, что любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили ее. Все танцуете, все поете, все слова знаете. Не говорите, что никто ничего не знает», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала CSKA TV.

Напомним, Акинфеев и вокалист «Руки Вверх!» Сергей Жуков являются друзьями.



Ранее Акинфеев назвал лучшего легионера в ЦСКА.