Тарасова оценила выступление Бузовой в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении известной певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Дуэт представил номер под песню Басты «Сансара», во время выступления была сделана пауза, во время которой партнер на некоторое время оставил певицы. Тарасова не оценила эту задумку.

«Я думаю, что это отрицательный момент. А все остальное было сделано как-то на бегу, на ходу… Мне сегодня не было за вас страшно. Но у вас еще все впереди, дорогие товарищи», — заявил Тарасова.

Ранее сообщалось, что Бузова расплакалась на съемках «Ледникового периода».