В ЦСКА пошутили над тренером «Спартака» Тедеско

Московский ЦСКА пошутил над главным тренером столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

Голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев стал участником шоу «Одноклубники» на CSKA TV. Одним из вопросов, которые задали капитану ЦСКА, стал вопрос, с кем бы он пошел в разведку. После этого на экране появилось фото главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, которого в шутку сравнили с предателем (Impostor) из популярной игры Among Us.

Игра заключается в том, что необходимо вычислить предателя, чтобы не дать ему уничтожить свою команду и разрушить корабль.

«Спартак» имеет равное количество очков с петербургским «Зенитом» (21) и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 19 баллов.

Ранее сообщалось, что Акинфеев рассказал о народной любви к группе «Руки Вверх!».