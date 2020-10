Чимаев пожаловался на нежелание бойцов UFC драться с ним

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев пожаловался на нежелание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним.

В своем Twitter боец отметил, что от встречи с ним отказались Крис Вайдман и Стивен Томпсон.

Чимаев заявил, что готов принять вызов от любого соперника.

Поединок с участием шведа должен возглавить турнир UFC в декабре, но ему пока не нашли оппонента.



Ранее были названы причины отказа бойцов UFC от поединка с Чимаевым.

I just want to let my fans know and the people who support me the ufc offer me wonder boy and he turned it down at 170 and also chris Weidman at 185 who also turned it down. I'm coming for everyone