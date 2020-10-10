Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей задаче на этап Кубка России в Москве, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

«На этом старте у меня была задача сделать тройной аксель, очень хотела откатать программу с этим прыжком. О деталях рассказывать не буду, много тренировались. Работали над всем», — сказала Трусова.

После короткой программы спортсменка занимает третье место.



Ранее Мария Бутурская прокомментировала короткую программу Трусовой.