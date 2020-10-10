Бутырская прокомментировала короткую программу Трусовой

Фигуристка Мария Бутырская прокомментировала короткую программу Александры Трусовой на московском этапе Кубка России, передает RT.

Напомним, Трусова заняла третье место.

«Трусова выглядела неплохо. Было видно, что они работали над программой, был создан определенный образ. Александра жила в этой программе. Но сделать все и сразу не всегда получается», — сказала Бутырская.



Ранее Евгений Плющенко намекнул на заговор против Трусовой.