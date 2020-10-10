Плющенко намекнул на заговор против Трусовой

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал свою ученицу Александру Трусову, которая заняла третье место в короткой программе на московском этапе Кубка России.

Спортсменка набрала 75,77 балла.



Напомним, Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца. Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает», — написал Плющенко в Instagram.

Ранее Трусова прокомментировала свое выступление на московском этапе Кубка России.