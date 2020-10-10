Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.

Напомним, встреча пройдет 11 октября в Москве.

«Турки, по сравнению с сентябрем, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Специалист отметил, что тренерский штаб смотрел последние игры турецкой сборной с Сербией, Венгрией и Германией.



Ранее состав сборной России на матч со Швецией назвали «друзьями Черчесова».