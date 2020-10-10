Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции
Андрей Черников
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Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Турции.
Напомним, встреча пройдет 11 октября в Москве.
«Турки, по сравнению с сентябрем, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Специалист отметил, что тренерский штаб смотрел последние игры турецкой сборной с Сербией, Венгрией и Германией.
Ранее состав сборной России на матч со Швецией назвали «друзьями Черчесова».