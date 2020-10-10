Фанаты подарили Загитовой 1001 розу

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Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой подарили спортсменке 1001 розу.

Фото цветов выложено в Instagram teamzagitova.

Напомним, 18-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года.

Ранее Илья Авербух обратился к критикам Загитовой.