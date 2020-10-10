Валиева обошла Трусову на 10 баллов и выиграла короткую программу на этапе Кубка

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Москве (10-13 октября).

Фигуристка каталась под композицию «Storm» Эрика Рэдфорда и без ошибок показала сольные прыжки тройной флип и двойной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы, за что получила бонусные баллы.

Судьи оценили прокат Валиевой на 85,10 балла. Это позволило ей выиграть короткую программу турнира. Фигуристка превзошла на пять очков другую ученицу Тутберидзе Дарью Усачеву, которая стала второй (80,39), и почти на десять баллов обогнала подопечную Евгения Плющенко Александру Трусову, занявшую промежуточное третье место (75,77).

Ранее Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе Кубка в Москве.