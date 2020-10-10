Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе Кубка в Москве

Ученица Евгения Плющенко Александра Трусова с одной грубой ошибкой исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Москве (10-13 октября).

Фигуристка каталась под композицию «Love Story» (Lola and Hauser) и чисто прыгнула сольный тройной флип, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы.

Однако трудности у спортсменки вызвал аксель в три с половиной оборота — на приземлении девушку резко развернуло в сторону, и она экстренно подставила на лед вторую ногу, чтобы не упасть.

За свое выступление спортсменка получила 75,77 балла.

Это был ее дебют на официальных соревнованиях после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее Трусова выполнила аксель 3,5 оборота на тренировке перед этапом Кубка России.