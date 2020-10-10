Тихонов отреагировал на смерть Кулькова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал новость о смерти экс-защитника красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

«Не знаю, что сказать, очень тяжело в такие моменты подобрать слова. Запомню его, как хорошего человека и отличного футболиста», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

В 2019 году стало известно, что у Кулькова диагностировано онкологическое заболевание. Он умер в реанимации в возрасте 54 лет.

В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов назвал смерть Кулькова трагедией.