Умер бывший футболист «Спартака» Василий Кульков

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на супругу экс-футболиста Елену Махарадзе.

Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.

В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».

Ранее умер экс-футболист московского «Спартака» Иван Варламов.