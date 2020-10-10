Умер бывший футболист «Спартака» Василий Кульков
Антон Борисов
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на супругу экс-футболиста Елену Махарадзе.
Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.
В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».
Ранее умер экс-футболист московского «Спартака» Иван Варламов.