У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

Тест защитника сборной России Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

«Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», — говорится в заявлении.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.

Ранее в московском «Локомотиве» поделились информацией о состоянии здоровья вратаря команды Маринато Гильерме.