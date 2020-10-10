Уткин назвал Кафельникова дураком за позицию по Нагорному Карабаху

Блогер Василий Уткин прокомментировал заявление бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова о военных действиях в Нагорном Карабахе.

Экс-теннисист написал в Twitter, что кроме армян и азербайджанцев никто не имеет право высказываться о конфликте.

«Дурак ты, Женя», — отреагировал бывший футбольный комментатор, сделав ретвит сообщения Кафельникова.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее Уткин назвал бывшего наставника московского «Локомотива» Юрия Семина слабым тренером.