Неймар побил рекорд Месси
Анастасия Мартыненко
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Нападающий сборной Бразилии Неймар побил рекорд форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси, сообщает Opta.
Бразильские футболисты разгромили команду Боливии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат мира — 2022. Неймар в этом поединке совершил 18 успешных обводок, что стало лучшим результатом среди трех последних отборов на мировые первенства.
Таким образом, форвард побил рекорд Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант трансфера Месси.