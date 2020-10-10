Игрокам «Ювентуса» запрещено идти в стыки с Роналду на тренировках

Футболистам туринского «Ювентуса» запрещено идти в стыки с португальским нападающим Криштиану Роналду на тренировках, сообщает Calciomercato.it.

Об этом проинформировал игрок итальянского клуба Дауда Петерс.

«На тренировках тренерский штаб говорит нам быть осторожными, когда мы сталкиваемся с Роналду, потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что вы хотите проявить себя, но нужно быть осторожным», — заявил он.

Роналду перешел в туринский клуб в летнее трансферное окно 2018 года из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года. Примечательно, что форвард вступил в конфликт с руководством итальянской команды, отказавшись соблюдать условия самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался соблюдать условия карантина и разругался с боссами «Ювентуса».