Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о разговоре с обладателем титула чемпиона промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Спорт-Экспресс».

Диалог произошел в Москве 9 сентября, когда бойцы встретились на турнире, посвященным памяти отца Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс». Я же выразил ему слова соболезнования и пожелал удачи в бою», — рассказал Ян.

Следующий поединок Нурмагомедов проведет на турнире UFC 254 против американца Джастина Гэтжи. На кону боя будет стоять титул чемпиона промоушена в легком весе, которым владеет россиянин.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым.