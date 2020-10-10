Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым
Анастасия Мартыненко
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о разговоре с обладателем титула чемпиона промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Спорт-Экспресс».
Диалог произошел в Москве 9 сентября, когда бойцы встретились на турнире, посвященным памяти отца Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.
«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс». Я же выразил ему слова соболезнования и пожелал удачи в бою», — рассказал Ян.
Следующий поединок Нурмагомедов проведет на турнире UFC 254 против американца Джастина Гэтжи. На кону боя будет стоять титул чемпиона промоушена в легком весе, которым владеет россиянин.
Ранее сообщалось, что бывший боец UFC предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым.