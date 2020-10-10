«Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант трансфера Месси

«Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в том случае, если он решит покинуть «Барселону», передает The Athletic.

Об этом проинформировал операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада. Он отметил, что английский клуб не собирается вмешиваться в отношения аргентинца и «Барселоны», однако готов к переговорам о переходе.

«Если бы была реальная возможность [перехода Месси в «Ман Сити»], мы бы рассмотрели ее. Очевидно, что Месси – лучший игрок мира, поэтому любой клуб хотел бы иметь его в своем составе», — заявил он.

В это летнее трансферное окно форвард мог покинуть каталонский клуб, однако руководству удалось уговорить его остаться. Самым вероятным клубом для продолжения карьеры назвали «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Суарес и Месси повторили рекорд Роналдо.