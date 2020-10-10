Состав сборной России на матч со Швецией назвали «друзьями Черчесова»

Футбольный блогер Михаил Борзыкин резко раскритиковал состав сборной России, который выставил на товарищеский матч с командой Швеции главный тренер Станислав Черчесов.

Отдельно Борзыкин выразил неудовольствие присутствием в стартовом составе голкипера «Сочи» Сослана Джанаева, который заменил основного вратаря команды Маринато Гильерме. Также обозреватель остался недоволен игрой защитника Ильи Кутепова, который получает мало игровой практики в «Спартаке».

«В стартовом составе Стас выставил сплошь своих друзей. Джанаев настолько стар, что в эпизоде с первым голом не сумел поднять даже руки. Хотя, в том моменте постарался еще Илья Кутепов. Уровень этого футболиста давно известен», — заявил Борзыкин в эфире своего Youtube-канала «Фабрика футбола».

Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов назвал выступление за сборную России мечтой детства.