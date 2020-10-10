Сафонов назвал выступление за сборную России мечтой детства

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями от вызова в национальную сборную России, передает ТАСС.

9 октября было объявлено, что Сафонов, который выступает в молодежной сборной России, был вызван в основной состав команды. Стоит отметить, что сборная потеряла Маринато Гильерме из-за подозрительного теста на коронавирус.

«Мы приехали на базу после игры, ко мне подошли и сказали: «Собирайся». Приятно, что попал сюда, это мечта с детства. Только положительные эмоции и радость», — поделился вратарь.

Сборная России проведет два матча в рамках Лиги наций 11 и 14 октября против команд Турции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Сафонов вызван в сборную России.