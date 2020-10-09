Медведеву призвали не спешить с возвращением на лед

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о повреждении Евгении Медведевой.

Ранее стало известно, что фигуристка не выступит на втором этапе Кубка России в Москве из-за проблем со спиной.

По мнению Транькова, из-за отсутствия полноценной подготовки в межсезонье Медведева могла «перетрудить» спину.

«Нужно Жене время подготовиться, и ни в коем случае ей не нужно спешить. Ей нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своем бывшем лагере», — цитирует Транькова РИА «Новости».

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин пожалел мучающуюся из-за травмы спины Медведеву.