«Спартак» ждет суд за несоблюдение санитарных норм

Роспотребнадзор отправил в Тушинский районный суд материалы дела по итогам матча девятого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», сообщает РИА «Новости».

На игре, которая прошла на домашней арене красно-белых, присутствовало более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек. Также были выявлены многочисленные нарушения.

В Роспотребнадзоре заявили, что на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ.

«Данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф за количество болельщиков на матче с «Зенитом».