Япония намерена сократить расходы на проведение Игр-2020 на $284 млн
Антон Борисов
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Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто заявил, что расходы на проведение Олимпийских игр сократят на $284 млн.
Функционер надеется, что Япония продемонстрирует пример организации спортивных мероприятий в «посткоронавирусную эпоху».
«Помимо обозначенных нами 30 млрд иен, мы также намерены и дальше прорабатывать возможность сокращения издержек», — цитирует Муто ТАСС.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее организаторы Игр-2020 анонсировали старт эстафеты олимпийского огня.