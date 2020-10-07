Япония намерена сократить расходы на проведение Игр-2020 на $284 млн

Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто заявил, что расходы на проведение Олимпийских игр сократят на $284 млн.

Функционер надеется, что Япония продемонстрирует пример организации спортивных мероприятий в «посткоронавирусную эпоху».

«Помимо обозначенных нами 30 млрд иен, мы также намерены и дальше прорабатывать возможность сокращения издержек», — цитирует Муто ТАСС.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее организаторы Игр-2020 анонсировали старт эстафеты олимпийского огня.