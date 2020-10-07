Главный врач сборной России высказался о тестах Джикии и Гильерме на COVID-19

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением относительно результатов тестов защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гильерме на COVID-19.

Напомним, что по итогам очередного тестирования национальной команды на коронавирус эти футболисты получили результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании.

«Джикия и Гильерме были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остается отличным, никаких жалоб. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и прежде, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния игроков — это позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России в Telegram.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнет чаще делать тесты на COVID-19 после заражения Рыбуса.