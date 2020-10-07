Борцы с расизмом призвали наказать «Спартак» за баннер с Тесаком
Анатолий Ильинский
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Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) высказалась о скандальном баннере фанатов «Спартака» в память Максима Марцинкевича (Тесака) на матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Стоит отметить, что встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Как заявили «Чемпионату» в организации, подобную героизацию «одного из известнейших неонацистов в Восточной Европе» в форме баннеров стоит рассматривать как поощрение и поддержку неонацистских взглядов.
Напомним, что 16 сентября Тесак был найден мертвым в камере СИЗО №3 в Челябинске.