Четыре российских хоккеиста были выбраны на драфте НХЛ
Анастасия Мартыненко
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Четыре российских хоккеиста были выбраны на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером выбрал голкипера Ярослава Аскарова, «Торонто Мэйпл Лифс» — нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова под 15-м номером. «Нью-Джерси Дэвилз» усилился защитником «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина под 20-м номером, а «Коламбус Блю Джекетс» — нападающим «Авангарда» Егора Чинахова под 21-м номером.
Старт нового сезона НХЛ перенесен с 1 декабря на 1 января.
Ранее сообщалось, что Аскаров превзошел достижение вратаря «Тампы» Василевского.