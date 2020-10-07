Голкипер Аскаров превзошел достижение вратаря «Тампы» Василевского

Голкипер Ярослав Аскаров был выбран под 11-м номером «Нэшвилл Предаторз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По информации «Спорт-Экспресс», россиянин стал самым высокорейтинговым российским вратарем в истории драфтов НХЛ.

Таким образом, Аскаров превзошел рекорд российского голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, который на драфте был выбран 19-м.

Ранее сообщалось, что старт сезона НХЛ перенесен.