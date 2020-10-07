Матчи Армении и Азербайджана перенесены на нейтральные поля

Матчи национальных сборных Армении и Азербайджана в рамках Лиги наций перенесены на нейтральные поля из-за ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Армения должна была сыграть с Грузией в Ереване, однако матч состоится польском Тыхы 11 октября. Игра Азербайджана с Кипром перенесена из Баку в албанский Эльбасан и состоится 13 числа.

27 сентября на территории непризнанной республики начались военные действия с участием Армении и Азербайджана. Обе страны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Армении поблагодарил Роузи за поддержку Нагорного Карабаха.